Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Şüpheliyi yakalayan ekipler, üst aramasında ve İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki ikametinde yaptıkları aramada, 652 uyuşturucu hap, 42,78 gram kokain, 114 sentetik ecza hapı, hassas terazi, kurusıkı tabanca ile 15 tabanca fişeği ele geçirdi.

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