Havaya ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde, silahla havaya ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kına gecesinde silahla havaya ateş ederek Mehmet Şahin'in (55) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ersan Özkan ile taraf avukatları katıldı.

Özkan, son savunmasında, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek ancak olay gecesi kendisinin dışında da havaya ateş eden bulunduğunu, Şahin'in ölümüne neden olan kurşunun kendi silahından çıkmadığını öne sürdü.