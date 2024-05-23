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        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'dan "ayrılık" açıklaması:

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, görevinden ayrılacağı için üzgün olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 17:10 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:10
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        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'dan "ayrılık" açıklaması:
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        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, görevinden ayrılacağı için üzgün olduğunu söyledi.

        Gisdol, kulüp aracılığıyla yaptığı açıklamada, geriye dönüp baktığında, ilk günden itibaren hem kulüpteki çalışanların hem de Samsun halkının kendisini çok iyi karşılandığını ve hissettirdiğini belirtti.

        Samsun'da geçirdiği sürecin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Gisdol, şöyle devam etti:

        "Bunu kesinlikle unutmayacağım. Bu tecrübe ve süreçte tanıdığım insanlar için çok minnettar olduğumu söyleyebilirim. Öncelikle oyuncularıma bağlılıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Dediklerimizi ilk günden itibaren harfiyen yerine getirdiler. Bize inandılar, güvendiler ve bu kolay olmadı. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ve Futbol Direktörü Fuat Çapa'ya teşekkür ediyorum. Beni ikna etmek için her şeyi yaptılar. Ama ayrılmaya karar verdim. Her şeyden önce bana güvendiler ve bu fırsatı verdiler."

        Samsunspor taraftarlarını "inanılmaz tutkulu" olarak tanımlayan Gisdol, "Samsunspor taraftarına da teşekkür ediyorum. Her zaman arkamızda durup bizlere inanılmaz bir şekilde destek oldular. Onların desteğini arkamızda hissetmek inanılmazdı ve bu sayede puanlar aldık. Bu kararı vermenin kolay olmadığını belirtmem gerekiyor. Benim için çok zor oldu ama sonuç olarak ben buraya başladığımda bir projemiz ve takımı kurtarmak gibi bir görevimiz vardı. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik ve birlikte başardık." ifadelerini kullandı.

        Gisdol, lig bittikken sonra biraz dinlenmek istediğini aktararak, şunları kaydetti.

        "Benim için herkesin bu başarıda bir pay sahibi olması çok önemliydi. Bunu bir aile olarak başarmak harika bir histi. Ama futbolda hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor. Bir sonraki adımda ne yapacağımı şu an için bilemiyorum. Kafamı dinlemek ve gelecek hakkında karar vermek için birkaç güne ve biraz dinlenmeye ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Ama önümüzdeki günlerde ne olacağını bilemiyorum. Son olarak söylemek istediğim, Samsun'daki herkese yardımlarından ve bir aile olmaktan ötürü teşekkür ediyorum. Samsun'da geçirdiğim bu zamanı asla ama asla unutmayacağım. Samsunspor ve burada tanıdığım insanlar, her zaman kalbimde olacaklardır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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