Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi: Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi

        Havza'da, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi: Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:50 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi: Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza'da, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi: Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi.

        Havza Halk Eğitimi Merkezi salonunda Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen ve başkanlığını Hafize Nida Sarıoğlu’nun yaptığı panelde, panelist öğrenciler Mustafa Kutlu’nun hayatı, eserleri, düşünce dünyası gibi konularda sunum yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nin ilk etkinliğinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu proje, düşünce, sanat ve kültür hayatımızda büyük etki ve katkıları olan yazarlarımızın bütün eserlerinin ve hakkında yazılanların okunması, değerlendirilmesi, yorumlanması temeline dayalı bir faaliyet yürütmeyi hedeflemekte. Öğrencilerimizin başarılı olmaları için çok okumaları ve okuduklarını anlamaları gerekli. Bunun için bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

        Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Murat İkiz ile Ertuğ, panelde görev alan öğretmen ve öğrencilere belgelerini verdi.

        Programın ardından yazdığı "Küçük Şeker Macerası" isimli hikaye kitabı yayımlanan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Karaçoban'a Kaymakam Mustafa Ayvat tarafından plaket verildi.

        Ayvat, 15 yaşındaki Karaçoban'ı tebrik ederek, "Bu yaşta yazdığı kitabın yayınlanması, kızımızın ilerleyen dönemde daha güzel eserlere imza atacağının göstergesi. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Karaçoban ise kitabının yayınlanmasından ötürü mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu süreçte her zaman yanımda ve destekçim olan aileme teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da yazmaya devam edeceğim." diye konuştu.

        Ayvat, İkiz ve Ertuğ'a imzalı kitabını hediye eden Karaçoban, düzenlediği imza gününde de arkadaşları için kitaplarını imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        CANLI | Ali Koç konuşuyor
        CANLI | Ali Koç konuşuyor
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"
        "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ayıp II
        Ayıp II

        Benzer Haberler

        Bafra'da güvenlik toplantısı yapıldı
        Bafra'da güvenlik toplantısı yapıldı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Havaya ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis...
        Havaya ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis...
        Yılport Samsunspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Yılport Samsunspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Havza'da ürün tanıtım fuarı düzenlendi
        Havza'da ürün tanıtım fuarı düzenlendi
        Samsun'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Samsun'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı