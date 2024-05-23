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        Bafra'da güvenlik toplantısı yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:43
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        Bafra'da güvenlik toplantısı yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, dolandırıcılık olayları ile ilgili konular anlatıldı, dolandırıcılıkla ilgili 350 adet broşür dağıtıldı.

        Toplantı Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ilgili birim amirleri ile kuruluş temsilcileri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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