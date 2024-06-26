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        Samsunlu genç, sosyal medyadan tanıştığı Filipinli kızla evlendi

        Samsunlu elektrik mühendisi Ramazan Acar (31) ile sosyal medyadan tanıştığı 25 yaşındaki Filipinli Nicola Villamil, Vezirköprü ilçesinde düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:09 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:09
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        Samsunlu genç, sosyal medyadan tanıştığı Filipinli kızla evlendi
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        Samsunlu elektrik mühendisi Ramazan Acar (31) ile sosyal medyadan tanıştığı 25 yaşındaki Filipinli Nicola Villamil, Vezirköprü ilçesinde düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

        Acar, sosyal medyadan tanıştığı muhasebeci Villamil ile evlilik kararı aldı. Ailelerinin de onayını aldıktan sonra Türkiye'ye gelen Villamil, Müslüman olarak "Nisa" adını aldı.

        Acar ve Villamil, Vezirköprü'nün Öğürlü Mahallesi'nde Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen kına gecesinin ardından yapılan düğünle evlendi.

        Acar, Villamil ile sosyal medya üzerinden uzun süredir görüştüklerini belirterek, "Evlilik kararımız sonrasında ailesi ile Türkiye'ye geldiler. Ailesi de çok iyi insanlar, sıcakkanlılar. Evlilik kararımızı olumlu karşıladılar." dedi.

        Villamil ise Ramazan Acar ile sevgilerinin her şeyin üstesinden geleceğine inandıklarını dile getirerek, "Başka bir kültür, başka bir ülke, tabii ki endişelerim oldu ama sevgimizin bu zorluklara değeceğini düşündüm ve Ramazan ile evlilik kararı aldık." ifadesini kullandı.

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