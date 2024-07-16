Samsun'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde Karadeniz açıklarından aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde Karadeniz açıklarından aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Dün serinlemek için denize giren 37 yaşındaki Burhan Mutlu'nun kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin havadan, karadan ve denizde başlattığı arama kurtarma çalışmasına devam edildi.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nün yaklaşık 100 metre açığında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Deniz Limanı Şubesi'nde görevli kurbağa adamların yardımıyla sahil güvenlik botuna çıkarılan cesedin Mutlu'ya ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.
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