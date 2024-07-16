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        Samsun'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde Karadeniz açıklarından aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:33
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        Samsun'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde Karadeniz açıklarından aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Dün serinlemek için denize giren 37 yaşındaki Burhan Mutlu'nun kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin havadan, karadan ve denizde başlattığı arama kurtarma çalışmasına devam edildi.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nün yaklaşık 100 metre açığında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

        Deniz Limanı Şubesi'nde görevli kurbağa adamların yardımıyla sahil güvenlik botuna çıkarılan cesedin Mutlu'ya ait olduğu belirlendi.

        Ceset, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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