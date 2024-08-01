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        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:37 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:37
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        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ'yi saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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