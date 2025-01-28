Reeder Samsunspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana ısınma ve dar alanda yönsüz oyun çalışmasıyla başlayan futbolcular, günü rondo ve dayanıklılık koşusu ile tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile 1 Şubat Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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