Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada radar tespit cihazı ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada radar tespit cihazı ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince narko alan uygulaması gerçekleştirildi.
Bir araçta yapılan aramada radar tespit cihazı bulundu.
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