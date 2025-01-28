Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavga dönüşmesi üzere Halit S. tabancayla Osman T. ile Suat T'yi yaraladı.

Toybelen Mahallesi kamyon garajında Halit S. (59) ile Osman T. (45) ve Suat T. (73) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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