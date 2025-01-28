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        Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:21
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        Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Toybelen Mahallesi kamyon garajında Halit S. (59) ile Osman T. (45) ve Suat T. (73) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavga dönüşmesi üzere Halit S. tabancayla Osman T. ile Suat T'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Suat T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaçan Halit S, polis ekiplerince Atakum ilçesinde yakalandı.

        Zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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