        Samsun Haberleri

        Samsun'da park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Terme ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        03.03.2026 - 10:09
        Fen Mahallesi Lise Caddesi'nde H.Ö'ye ait park halindeki 55 KR 368 plakalı minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüste hasar meydana geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

