Samsun'da park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Terme ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fen Mahallesi Lise Caddesi'nde H.Ö'ye ait park halindeki 55 KR 368 plakalı minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüste hasar meydana geldi.

