CHP Çarşamba ilçe başkanlığına Temel Baş seçildi

Genel kurulda 208 delegenin oy kullandığı genel kurulda Baş 74, Bakır ve Yön ise 65'er oy alırken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

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