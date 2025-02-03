Salıpazarı ilçesinde havaya ateş açtıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında işlem başlatıldı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde asker uğurlama töreninde havaya ateş açtıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde asker uğurlama töreninde havaya ateş açtıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede asker uğurlama töreninde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan denetimler sonucunda 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatlı tüfek,
3 adet boş, 1 adet dolu tüfek kartuşu,1 adet 9x19 mm ruhsatlı tabanca, 21 adet 9x19 mm boş kovan,1 adet 9x19 mm mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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