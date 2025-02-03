Samsun'da bedenini çapa makinesine kaptıran çiftçi öldü

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Taşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Taşan tarlasında çalıştığı esnada çapa makinesini temizlemek istedi. Taşan'ın bedenini çapa makinesine kaptırdığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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