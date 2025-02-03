Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Yaralılardan durumu ağır olan Şaban Aşçı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Teberük Mahallesi'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 CED 595 plakalı otomobil ile 16 P 8383 plakalı otomobil çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.