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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 19:19 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:26
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Teberük Mahallesi'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 CED 595 plakalı otomobil ile 16 P 8383 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Şaban Aşçı, Emine Aşçı, Hasan Çapkın, Rukiye Açıkgöz, İsmail Kabadayı, Alper Kotçıoğlu, Ahmet Açıkgöz, Umutcan Kotçıoğlu, Ömer Açıkgöz ve Perihan Kabadayı yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan durumu ağır olan Şaban Aşçı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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