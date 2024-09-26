Samsun'da otomobile çarpan kamyonetteki kişi yaralandı

Kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen iki büyükbaş küpesiz hayvan, zabıta ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ömer Şahin'in (44) kullandığı 55 AIN 024 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aniden önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapınca aynı yönde seyreden Ali Türkmen (52) yönetimindeki 55 AIJ 735 plakalı otomobile çarptı.

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