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        Samsun'da otomobile çarpan kamyonetteki kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile çarpan kamyonetteki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:58
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        Samsun'da otomobile çarpan kamyonetteki kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile çarpan kamyonetteki kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ömer Şahin'in (44) kullandığı 55 AIN 024 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aniden önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapınca aynı yönde seyreden Ali Türkmen (52) yönetimindeki 55 AIJ 735 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada kamyonette bulunan Fedai Sezgin (48) yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen iki büyükbaş küpesiz hayvan, zabıta ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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