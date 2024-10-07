Samsun'da durdurulan şüpheli araçta silah ve bıçak ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulamasında durdurulan bir araçta silah ve bıçak ele geçirildi.

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