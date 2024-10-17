Samsun'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirköprü ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tarihi obje, toplu tabanca, ruhsatsız tabanca, bıçak, dedektör ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan V.T. (33), A.Ö. (20), E.A.T. (25), E.G. (24), ve F.A. (39) jandarmaya götürüldü.
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