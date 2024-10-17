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        Samsun'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:58 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:11
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        Samsun'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirköprü ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tarihi obje, toplu tabanca, ⁠ruhsatsız tabanca, bıçak, ⁠dedektör ile ⁠ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan V.T. (33), A.Ö. (20), E.A.T. (25), E.G. (24), ve F.A. (39) jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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