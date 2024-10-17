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        Havza'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

        Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:29
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        Havza'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
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        Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

        Emniyet birimlerince, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında suç oluşmadan önce önleyici polislik çalışmaları çerçevesinde ilçe merkezinde halkın yoğun bulunduğu noktalarda bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Dolandırıcılıkla ilgili kahvehaneler, pazar yerleri, ticari taksi durakları, umuma açık iş yerlerinin yoğunlukla bulunduğu Kazımpaşa Caddesi ile Kevser Parkı civarında vatandaşlara yüz yüze bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.

        Yapılan bilgilendirmede telefon ve internet dolandırıcılığı, evden hırsızlık ve 112 kullanımı konularına işaret edildi.

        Bilgilendirmede, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısı yapılarak, tanınmayan kişilere kimlik ve kart bilgisi ile şifre verilmemesi istendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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