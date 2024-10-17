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        Samsun'da hastanede deprem tatbikatı yapıldı

        Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 20:07 Güncelleme: 17.10.2024 - 20:15
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        Samsun'da hastanede deprem tatbikatı yapıldı
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        Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tatbikatta senaryo gereği depremin ardından yoğun bakım bölümünde yatan hastaların farklı hastanelere sevki sağlandı, acil servisine başvuran depremzedelerin ilk müdahaleleri yapıldı.

        Hastane Başhekimi Alaiddin Domaç, Türkiye'de son zamanlarda depremlerin arttığını, bu nedenle personeli olası depreme hazırlamak istediklerini belirterek, "Yaşanabilecek tüm afetlere hazırlıklı olmak çok önemli. Tatbikat sürecinde yanımızda olan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü personeli, 112 Acil Servis ekipleri ve tüm personelimize teşekkür ederiz." dedi.

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