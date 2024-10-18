Muhtarlardan Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret

Havza Muhtarlar Derneği organizesinde muhtarlar, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Kaymakam Ayvat, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin ve beraberindeki muhtarları makamında ağırladı.

Muhtarlığın çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olduğunu belirten Ayvat, "Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, ilçemizde görev yapan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum." diye konuştu.

Şahin ise Kaymakam Ayvat'a muhtarlara vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederek, "Bizim önceliğimiz halkımız ve halkımız için ilçe kaymakamlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımız ile birlikte çalışmaktayız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Şahin ve muhtarlar daha sonra Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğuna değinen İkiz, "Muhtarlarımız bizim en yakın mesai arkadaşlarımız. Onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaktayız. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlarım." ifadesini kullandı.