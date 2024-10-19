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        Bafra, 19 Mayıs ve Kavak'ta Muhtarlar Günü kutlandı

        Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Kavak ilçelerinde, Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:31 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:35
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        Bafra, 19 Mayıs ve Kavak'ta Muhtarlar Günü kutlandı
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        Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Kavak ilçelerinde, Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Bafra Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda günün anlam ve önemi hakkında Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konuşma yaptı.

        Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç de muhtarlık müessesesinin önemli bir kurum olduğunun altını çizdi.

        Düzenlenen programa siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri de katıldı.

        - 19 Mayıs

        19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal, burada yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesesinin Türk kültürünün ve toplumun önemli yapı taşlarından olduğunu söyledi.

        Törene Kaymakam İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile muhtarlar katıldı.

        - Kavak

        Kavak ilçesinde Kaymakam Ebubekir Erdoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Atlı, Güven Göleti Sosyal Tesisleri'nde muhtarlarla bir araya geldi.

        Burada muhtarlarla sohbet eden Erdoğan ve Atlı, muhtarların gününü kutladı.

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