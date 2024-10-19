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        Fenerbahçe kafilesi, Samsun'da

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 19:03 Güncelleme: 19.10.2024 - 19:11
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        Fenerbahçe kafilesi, Samsun'da
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.

        Sarı-lacivertli takımı, Samsun Çarşamba Havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, taraftarların getirdikleri formalara imza attı. Sarı-lacivertli kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        Samsunpor-Fenerbahçe maçı, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 19.00'de başlayacak.

        Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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