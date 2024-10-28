Kavak, Salıpazarı ve Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Terme'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyaz ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

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