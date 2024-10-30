Yakakent'te 75 liradan satılan palamut ilgi gördü
Samsun'un Yakakent ilçesinde 75 liradan satışa sunulan palamut, kısa sürede tükendi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde 75 liradan satışa sunulan palamut, kısa sürede tükendi.
Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.
İlçede tanesi 75 liradan satışa sunulan onlarca kasa palamut, kısa sürede tükendi.
Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, bol olması nedeniyle palamutu uygun fiyattan satışa sunduklarını belirterek, "Vatandaşımız bol bol balık yesin diye uygun fiyattan satışa sunuyoruz. Olumsuz hava şartlarının ardından ağlarımız tekrar balıkla doldu. Kooperatif olarak aracı olmadan balıkları vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi.
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