Samsun'da bir kadını evinde öldürüp ziynet eşyalarını gasbeden sanık hakim karşısında

Samsun'un Atakum ilçesinde Kader Y'yi evinde öldürüp ziynet eşyalarını gasbettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kader Y'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Ankara Sincan'daki cezaevinde bulunan tutuklu sanık M.I. ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanık M.I, savunmasında, emniyette baskı altında ifade verdiğini öne sürerek, orada verdiği ifadeleri reddetti.

Olay günü maktulün kendisine küfredip yüzüne tükürdüğünü iddia eden M.I, "Boğuşmaya başladık, parmaklarım kesilince kendisine, 'Abla bırak, ya sen öleceksin ya da ben' dedim. Bunun üzerine bana, 'Seni öldüreceğim' dedi. Olaydan 2-3 hafta öncesinde eve gittim. Maktul evdeydi. 'Arıza var' diye gittim. Klozetin yanındaki süzgeç su kaçırıyormuş, bunu bana kapıcı söyledi. Maktul yanımdaydı. Bilezikleri zorla almayı ve öldürmeyi daha önceden planlamadım. Olayın olduğu an ile evden çıkmam arasında yarım saat vardı." dedi.