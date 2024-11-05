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        Samsun'da bir kadını evinde öldürüp ziynet eşyalarını gasbeden sanık hakim karşısında

        Samsun'un Atakum ilçesinde Kader Y'yi evinde öldürüp ziynet eşyalarını gasbettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:08
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        Samsun'da bir kadını evinde öldürüp ziynet eşyalarını gasbeden sanık hakim karşısında
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        Samsun'un Atakum ilçesinde Kader Y'yi evinde öldürüp ziynet eşyalarını gasbettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kader Y'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Ankara Sincan'daki cezaevinde bulunan tutuklu sanık M.I. ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Sanık M.I, savunmasında, emniyette baskı altında ifade verdiğini öne sürerek, orada verdiği ifadeleri reddetti.

        Olay günü maktulün kendisine küfredip yüzüne tükürdüğünü iddia eden M.I, "Boğuşmaya başladık, parmaklarım kesilince kendisine, 'Abla bırak, ya sen öleceksin ya da ben' dedim. Bunun üzerine bana, 'Seni öldüreceğim' dedi. Olaydan 2-3 hafta öncesinde eve gittim. Maktul evdeydi. 'Arıza var' diye gittim. Klozetin yanındaki süzgeç su kaçırıyormuş, bunu bana kapıcı söyledi. Maktul yanımdaydı. Bilezikleri zorla almayı ve öldürmeyi daha önceden planlamadım. Olayın olduğu an ile evden çıkmam arasında yarım saat vardı." dedi.

        Cenazeye de gittiğini belirten M.I, "Kaçsam kaçardım, o alanda bulundum. Eşimi ve çocuğumu akrabalara bıraktıktan sonra teslim olacaktım." ifadesini kullandı.

        Maktul Kader Y'nin eşi F.Y. ise eşinin 4 burma bileziği ile altın zincirini sanığın aldığı kanaatinde olduğunu kaydetti.

        Mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin tamamlanması için erteledi.

        Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta Kader Y, kocası F.Y. tarafından evde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili gözaltına F.Y'nin halasının oğlu M.I. emniyette, "300 bin lira borcu olduğunu, kadının bileziklerini almak için cinayeti gerçekleştirdiğini" itiraf etmişti. M.I, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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