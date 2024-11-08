Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan suça sürüklenen çocuk yakalandı

S.C. ile E.Y'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Olayın ardından S.C'nin, B.K'nin (20) kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtığını tespit eden ekipler, S.C'yi saklandığı ikamette yakaladı. Ekipler, B.K. ile S.C'yi evinde saklayan E.Y'yi de gözaltına aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi tüfekle yaralayan suça sürüklenen çocuk ile 2 zanlı gözaltına alındı.

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