Havza'da özel öğrenciler "1938" koreografisi oluşturdu

Okul müdürü Erkan İyiliksever, etkinliklerin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Hayatlarını idame ettirmek için gerekli becerileri kazandırmaya çalıştığımız özel öğrencilerimiz için önemli etkinlik olduğuna inanıyorum." dedi.

Öğrenciler, daha sonra öğretmenleri nezaretinde Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

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