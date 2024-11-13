Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "yağma ve uyuşturucu madde kullanma" suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli kadını yakaladı.

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