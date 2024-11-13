Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "yağma ve uyuşturucu madde kullanma" suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli kadını yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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