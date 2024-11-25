Samsun'da yaylada mahsur kalan çoban ve 43 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Çoban ve hayvanların kurtarılması cep telefonu ile görüntülendi.

Sağlık durumu iyi olan Koca, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu'ya ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve 43 büyükbaş hayvanı belediye ekiplerince kurtarıldı.

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