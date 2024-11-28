Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Ladik Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu

        Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Gölü'nün çevresi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı, gölün yüzeyinin bir bölümü dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Ladik Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Gölü'nün çevresi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı, gölün yüzeyinin bir bölümü dondu.

        Ladik ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.

        Yüzen adaları olan, turna balığına ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan 870 hektarlık Ladik Gölü'nün kıyıya yakın yüzeyi buzla kaplandı.

        Buz üstünde biriken karın kalınlığı ise yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

        Yaz aylarında 70 santimetreye kadar düşen gölün su seviyesi kar yağışının etkisiyle yükseldi.

        Yağışın ardından göldeki yüzen adacıklar da tamamen beyaza büründü.

        Karla güzel görüntü oluşturan Ladik Gölü, dronla görüntülendi.

        - "Kış göle ayrı bir güzellik katıyor"

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün üzerinde yüzen adacıkların olduğunu dile getirerek, "Çevresinde endemik bitki türleri, kuş türleri ve turna balığı var. Kış göle ayrı bir güzellik katıyor. Daha soğuk günlerde göl tamamen donuyor. Dedelerimiz, eskiden gölün yüzeyinde buzun 50 santimetreye ulaştığını ve karşı köylere buzun üzerinde yürüyerek geçtiklerini bize anlatırdı. Bu doğal güzelliği herkesin görmesini isteriz. Gölün çevresinde belediyemize ait bungalov evlerimiz var." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Samsun'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 gözaltı
        Samsun'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 gözaltı
        Samsunspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başkanlığa yeniden Tural se...
        Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başkanlığa yeniden Tural se...
        Samsun'da hamsinin kilosu 100 liradan satılıyor
        Samsun'da hamsinin kilosu 100 liradan satılıyor
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Babası okula göndermedi, hayalini 81 yaşında gerçekleştirdi
        Babası okula göndermedi, hayalini 81 yaşında gerçekleştirdi