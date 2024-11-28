Samsun'da Ladik Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu

Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Gölü'nün çevresi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı, gölün yüzeyinin bir bölümü dondu.

Ladik ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.

Yüzen adaları olan, turna balığına ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan 870 hektarlık Ladik Gölü'nün kıyıya yakın yüzeyi buzla kaplandı.

- "Kış göle ayrı bir güzellik katıyor"

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün üzerinde yüzen adacıkların olduğunu dile getirerek, "Çevresinde endemik bitki türleri, kuş türleri ve turna balığı var. Kış göle ayrı bir güzellik katıyor. Daha soğuk günlerde göl tamamen donuyor. Dedelerimiz, eskiden gölün yüzeyinde buzun 50 santimetreye ulaştığını ve karşı köylere buzun üzerinde yürüyerek geçtiklerini bize anlatırdı. Bu doğal güzelliği herkesin görmesini isteriz. Gölün çevresinde belediyemize ait bungalov evlerimiz var." diye konuştu.