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        "Gençler için çevrim içi ortamda beceri eğilimi testi" geliştirildi

        Gençlere kariyer rehberliği sağlayacak "Gençler için çevrim içi ortamda beceri eğilimi testi" geliştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 22:12 Güncelleme: 28.11.2024 - 22:12
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        "Gençler için çevrim içi ortamda beceri eğilimi testi" geliştirildi
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        Gençlere kariyer rehberliği sağlayacak "Gençler için çevrim içi ortamda beceri eğilimi testi" geliştirildiği bildirildi.

        İŞKUR Samsun İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gençlere kariyer rehberliği sağlamak, becerilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlayacak "Gençler için çevrim içi ortamda beceri eğilimi testi" geliştirildiği belirtildi.

        Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları kapsamsında iŞKUR'un koordinatörlüğündeki projenin Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Ulusal Ajans tarafından da destek gördüğü aktarılan açıklamada, çevrim içi ortamda en fazla 20 dakika süren, sonuçlarını hızlı biçimde iş ve meslek danışmanları aracılığıyla değerlendirme fırsatı bulan gençlerin yoğun ilgisini çeken testin uygulamalı tanıtımının 25 Kasım'da gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Proje kapsamında beş yurt dışı toplantısı yapıldığı, kurum ve kuruluşların ziyaret edildiği anlatılan açıklamada, proje ile istihdam alanına dahil olma ile ilgili sosyal becerilerin belirlenmesi ve ölçülmesine yönelik araçlar ve yöntemler ile geleceğin işgücü piyasasında gençlerin dahil edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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