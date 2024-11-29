Samsun'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yeni Cami Mahallesi Lise Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evde, sobadan kaynaklı yangın çıktı.

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