Samsun'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
Samsun'un Alaçam ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Alaçam ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Cami Mahallesi Lise Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evde, sobadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.
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