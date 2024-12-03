Havza'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde program düzenlendi.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki program, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz’in konuşmasıyla başladı.

İkiz ile davetliler tarafından merkez sakinlerine karanfil verildi.

İkiz, herkesin engelli adayı olduğunu belirterek, "Bizler için yaşlılarımız ve engellilerimiz rahmet kaynağıdır. Öyle bakıyoruz meseleye. Bizler yaşlı ve engellilerimizden sadece dualarını bekliyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun." dedi.