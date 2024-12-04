Alaçam'da Çanakkale Savaş Eserleri ve Resim Sergisi açıldı

Alaçam'da Türk Şehitlikleri İmar Vakfı ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından düzenlenen Çanakkale Savaş Eserleri ve Resim Sergisi açıldı.

Alaçam Spor Salonu'nda Çanakkale Savaşı'nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için 4 gün açık kalacak sergide Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemeler ve resimler bulunuyor.