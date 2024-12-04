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        Alaçam'da Çanakkale Savaş Eserleri ve Resim Sergisi açıldı

        Alaçam'da Türk Şehitlikleri İmar Vakfı ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından düzenlenen Çanakkale Savaş Eserleri ve Resim Sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:34 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:34
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        Alaçam'da Çanakkale Savaş Eserleri ve Resim Sergisi açıldı
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        Alaçam'da Türk Şehitlikleri İmar Vakfı ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından düzenlenen Çanakkale Savaş Eserleri ve Resim Sergisi açıldı.

        Alaçam Spor Salonu'nda Çanakkale Savaşı'nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için 4 gün açık kalacak sergide Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemeler ve resimler bulunuyor.

        Serginin açılışına Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan katıldı.

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