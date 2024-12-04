Çarşamba'da emniyetten kış lastiği denetimi

Türkiye genelinde 1 Aralık'tan itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Çarşamba Fen Lisesi Kavşağı'nda toplu taşıma araçları, okul servisleri ve ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

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