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        Çarşamba'da emniyetten kış lastiği denetimi

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:40 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:40
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        Çarşamba'da emniyetten kış lastiği denetimi
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        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

        Türkiye genelinde 1 Aralık'tan itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Çarşamba Fen Lisesi Kavşağı'nda toplu taşıma araçları, okul servisleri ve ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

        Uygulamayı ihlal edenlere 4 bin 569 lira para cezası uygulandığını bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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