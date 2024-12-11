Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili, B.T. (21), A.D. (19), Ş.A. (18), B.Y. (15) ile Y.K. (38) gözaltına alındı.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslerde, araç ve ikametlerde yaptıkları aramada, 5 parça halinde 5,65 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirdi.

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