GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslerde, araç ve ikametlerde yaptıkları aramada 5 parça halinde 5,65 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirdi.