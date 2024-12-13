Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kontrolden kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünün çarptığı bekçi yaralandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün çarptığı bekçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:37 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kontrolden kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünün çarptığı bekçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün çarptığı bekçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun-Sinop kara yolu Yükseliş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde polis, uygulama noktasında S.O'nun kullandığı 55 HS 197 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Uyarıları dikkati almayıp kaçan S.O, kendisini durdurmak isteyen bekçi S.K'ye (29) çarptı.

        Yaralanan S.K, sağlık ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.O'yu 19 Mayıs ilçesi Yukarı Engiz Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakaladı.

        S.O, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
        Yapay zekâ alarmı
        Yapay zekâ alarmı
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Göz göze
        Göz göze
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da bir araçta 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
        Çarşamba'da bir araçta 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Kuzeninin eşini 39 kesi darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Kuzeninin eşini 39 kesi darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Cinayet davasında maktülün eşi: Son sözü 'kızıma sana ne alayım' oldu
        Cinayet davasında maktülün eşi: Son sözü 'kızıma sana ne alayım' oldu
        Samsun Valisi Tavlı'dan "Kahverengi kokarcayı imha edeceğiz" açıklaması
        Samsun Valisi Tavlı'dan "Kahverengi kokarcayı imha edeceğiz" açıklaması
        Samsun'da ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı
        Samsun'da ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı