Samsun'da kontrolden kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünün çarptığı bekçi yaralandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün çarptığı bekçi yaralandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün çarptığı bekçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun-Sinop kara yolu Yükseliş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde polis, uygulama noktasında S.O'nun kullandığı 55 HS 197 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Uyarıları dikkati almayıp kaçan S.O, kendisini durdurmak isteyen bekçi S.K'ye (29) çarptı.
Yaralanan S.K, sağlık ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.O'yu 19 Mayıs ilçesi Yukarı Engiz Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakaladı.
S.O, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.