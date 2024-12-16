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        Bağırsağında uyuşturucu kapsülü bulunan yabancı uyruklu zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağırsağında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 23:28 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:31
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        Bağırsağında uyuşturucu kapsülü bulunan yabancı uyruklu zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağırsağında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda uyuşturucu soktuğu değerlendirilen ve Van'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a gelen İran uyruklu R.B'yi (21) takibe aldı.

        Çarşamba ilçesinde otobüsten indirildikten sonra gözaltına alınan R.B'ye, götürüldüğü hastanede röntgen çektirildi.

        Bağırsağında yabancı cisim tespit edilmesi üzerine hastanede tıbbi müdahalede bulunulan zanlının vücudunda 51 kapsül halinde 309 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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