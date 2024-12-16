Bağırsağında uyuşturucu kapsülü bulunan yabancı uyruklu zanlı yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağırsağında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağırsağında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda uyuşturucu soktuğu değerlendirilen ve Van'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a gelen İran uyruklu R.B'yi (21) takibe aldı.
Çarşamba ilçesinde otobüsten indirildikten sonra gözaltına alınan R.B'ye, götürüldüğü hastanede röntgen çektirildi.
Bağırsağında yabancı cisim tespit edilmesi üzerine hastanede tıbbi müdahalede bulunulan zanlının vücudunda 51 kapsül halinde 309 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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