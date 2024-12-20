Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da drift yapanlara ve araç sahiplerine 119 bin 64 lira para cezası

        Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan iki kişi ile araç sahiplerine toplam 119 bin 64 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:46 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da drift yapanlara ve araç sahiplerine 119 bin 64 lira para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan iki kişi ile araç sahiplerine toplam 119 bin 64 lira idari para cezası verildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, bir akaryakıt istasyonunda yaptığı driftin videosunu sosyal medyada paylaşan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Soruşturma sonucunda drift yaptığı belirlenen G.Ö'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977, drift yapmak suçundan 33 bin 233, araç sahibi M.Y'ye ise ehliyetsiz araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira para cezası uygulandı.

        Kavakpınar Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde ise motosikletle drift yaptığı belirlenen K.A'ya 33 bin 233, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977, kask kullanmamaktan da 690 olmak üzere toplam 46 bin 900 lira, araç sahibi T.B'ye de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Dilan ve Engin Polat'a 'Azmettirme' suçundan 5 yıla kadar hapis istemi
        Dilan ve Engin Polat'a 'Azmettirme' suçundan 5 yıla kadar hapis istemi
        Okulda panik! Kazan dairesinde yangın çıktı
        Okulda panik! Kazan dairesinde yangın çıktı
        Savaş alanından AI eğitimine
        Savaş alanından AI eğitimine
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenlendi
        Samsun'da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenlendi
        Samsun'da takla atıp tramvay yoluna devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da takla atıp tramvay yoluna devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da devrilen otomobil, tramvay seferlerini aksattı
        Samsun'da devrilen otomobil, tramvay seferlerini aksattı
        Yarım asrı aşkındır müşterilerinin karşısına takım elbiseyle çıkıyor
        Yarım asrı aşkındır müşterilerinin karşısına takım elbiseyle çıkıyor
        Şehit Teğmen Tunahan Dağlı için Vezirköprü'de mevlit okutuldu
        Şehit Teğmen Tunahan Dağlı için Vezirköprü'de mevlit okutuldu
        Samsunsporlu Holse'den performans değerlendirmesi:
        Samsunsporlu Holse'den performans değerlendirmesi: