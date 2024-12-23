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        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 22:20 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:20
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        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

        E.Ö. (23) yönetimindeki 26 AAS 235 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sebahat Ç'ye (41) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Sebahat Ç, sağlık ekiplerince önce Bafra Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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