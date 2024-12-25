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        Samsun'da evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde bir evden 3 bilezik çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:19 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:19
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        Samsun'da evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde bir evden 3 bilezik çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Yaşardoğu Mahallesi'nde 12 Aralık'ta bir ikametten 200 bin lira değerinde 3 bileziğin çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri olayın faili olduğu belirlenen G.Y'yi (29), İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

        G.Y'nin, çalınan bilezikleri Samsun'daki bir kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı.

        Zanlının ikametindeki aramada, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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