Samsun'da evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Samsun'un Kavak ilçesinde bir evden 3 bilezik çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Kavak ilçesinde bir evden 3 bilezik çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Yaşardoğu Mahallesi'nde 12 Aralık'ta bir ikametten 200 bin lira değerinde 3 bileziğin çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri olayın faili olduğu belirlenen G.Y'yi (29), İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
G.Y'nin, çalınan bilezikleri Samsun'daki bir kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı.
Zanlının ikametindeki aramada, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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