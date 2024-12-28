OMÜ'de "Kurtuluş Yolu 1919" temalı Türk halk dansları etkinliği yapıldı

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, bu tür organizasyonların eğitimdeki kültürel boyuta katkı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gösteriye Atakum Gençlik Merkezinden 20 ilkokul ve ortaokul öğrencisi de katkı sağladı.

Farklı yörelerden Türk halk oyunlarının sergilendiği performans, tarihsel ve kültürel zenginliği bir araya getirdi.

Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan 100 kişilik ekip, eğitmenler Rukiye Uçkun ve Suat Dolgun'un rehberliğinde Kurtuluş Savaşı'ndan zaferin ışığına uzanan tematik anlatımla izleyenlere tarihi bir yolculuk sundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.