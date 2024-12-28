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        OMÜ'de "Kurtuluş Yolu 1919" temalı Türk halk dansları etkinliği yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 21:14 Güncelleme: 28.12.2024 - 21:17
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        OMÜ'de "Kurtuluş Yolu 1919" temalı Türk halk dansları etkinliği yapıldı
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        SAMSUN(AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Kurtuluş Yolu 1919" temalı Türk halk dansları etkinliği gerçekleştirildi.

        "Genel kültür seçmeli Türk halk oyunları" dersi kapsamındaki etkinlik, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Eğitim Fakültesi öğrencilerince yapıldı.

        Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan 100 kişilik ekip, eğitmenler Rukiye Uçkun ve Suat Dolgun'un rehberliğinde Kurtuluş Savaşı'ndan zaferin ışığına uzanan tematik anlatımla izleyenlere tarihi bir yolculuk sundu.

        Gösteride, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde elde edilen zaferler tematik danslarla anlatıldı.

        Farklı yörelerden Türk halk oyunlarının sergilendiği performans, tarihsel ve kültürel zenginliği bir araya getirdi.

        Gösteriye Atakum Gençlik Merkezinden 20 ilkokul ve ortaokul öğrencisi de katkı sağladı.

        Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, bu tür organizasyonların eğitimdeki kültürel boyuta katkı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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