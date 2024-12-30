Samsun'da aranan 3 hükümlü yakalandı

Ekipler operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan K.Ö, "fuhşa teşvik etmek"ten 7 yıl 8 ay hüküm giyen Y.B. ile "karşılıksız çek düzenlemesi" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından aldığı toplam 10,5 yıllık hapis cezası onanan T.Y'yi yakaladı.

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