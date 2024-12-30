Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da aranan 3 hükümlü yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 22:10 Güncelleme: 30.12.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının ardından İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Ekipler operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan K.Ö, "fuhşa teşvik etmek"ten 7 yıl 8 ay hüküm giyen Y.B. ile "karşılıksız çek düzenlemesi" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından aldığı toplam 10,5 yıllık hapis cezası onanan T.Y'yi yakaladı.

        Söz konusu hükümlüler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Rusya'dan Trump'a ret
        Rusya'dan Trump'a ret
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Samsunspor Başkanı Yıldırım: Şampiyonluğa oynayan takım olmayı hedefliyoruz
        Samsunspor Başkanı Yıldırım: Şampiyonluğa oynayan takım olmayı hedefliyoruz
        Samsun Büyükşehir Belediyesinin açtığı üç restorandan yarım milyon insan ya...
        Samsun Büyükşehir Belediyesinin açtığı üç restorandan yarım milyon insan ya...
        Samsun'da kayıp balıkçı aranıyor; tekne denizden çıkarıldı (2)
        Samsun'da kayıp balıkçı aranıyor; tekne denizden çıkarıldı (2)
        Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Havza'da kaçak alkol denetimi yapıldı
        Havza'da kaçak alkol denetimi yapıldı
        Bafra'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Bafra'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü