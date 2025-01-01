Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adresler ve araçlarda arama yapan ekipler, 10 bin 580 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Y. (28) ve M.A. (19) emniyete götürüldü.
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