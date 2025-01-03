Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinden oluşan 88 kişi katılıyor.

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