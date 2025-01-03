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        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:50
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        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinden oluşan 88 kişi katılıyor.

        Çalışmalara helikopterle havadan, vatandaşlarca da karadan destek veriliyor.

        Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış, 26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cansız bedeni ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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