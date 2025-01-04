Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın "Avrupa hesapları"

Reeder Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, "İkinci yarı biz artık Samsun şehrinin hayali olan Avrupa'ya doğru yola çıkacağız." dedi.

Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2-1 galip geldikleri Trabzonspor karşılaşmasının haftanın en önemli maçı olduğunu söyledi.

Futbolcularından karşılaşma öncesi 3 puanı istediğini aktaran Yıldırım, Samsunspor'un lige renk katan bir takım olduğunu belirterek "Gerçek takım gibi oynuyoruz artık. Her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Evimizde deplasmanda fark etmiyor." ifadelerini kullandı.