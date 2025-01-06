Canik'te güvenli yaşam için kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında güvenli yaşam alanlarını vatandaşlarla buluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Sandıkçı, yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Canik'te dirençli ve güvenli bir şehir yapısı oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçede yer alan depreme dayanıksız, yüksek riskli yapıların yıkım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini aktardı.